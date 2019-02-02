Пушков: Заявление Трампа по договору РСМД – это уловка

Москва, , 00:54 — REGNUM Очередное заявление американского президента Дональда Трампа по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это хитрость для «успокоения» Европейского союза, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление Трампа о намерении заключить другой договор взамен РСМД, который Вашингтон собирается разорвать, сенатор отметил, что американское руководство обещает — и только.

«Их цель — успокоить евросоюзников и подсластить горькую для них пилюлю выхода США из действующего договора. А дела заключаются в том, что США уже решили разрушить договор от 1987 г. Остальное — лишь риторика», — написал Пушков.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1091434589409722368

Напомним, 2 февраля истекает срок «ультиматума», который Вашингтон выставил Москве, чтобы избавиться от обязательств по РСМД. Накануне, 1 февраля, Трамп заявил, что хочет нового договора, «который будет намного лучше».

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