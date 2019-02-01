Депутат и певец претендуют на кресло мэра столицы Дальнего Востока

Владивосток, , 12:05 — REGNUM На конкурс по замещению должности главы Владивостока уже подано два заявления — общественник и краевой депутат заявили о своём намерении занять кресло градоначальника дальневосточной столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первым сдал на конкурс пакет документов в Думу Владивостока певец, президент Фонда развития Владивостока «Горожанин и Гражданин» Сергей Мильвит, который стал узнаваем после пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 года.

Вторым потенциальным кандидатом оказался депутат Законодательного собрания Приморья Олег Вельгодский. Как он сам сообщил в соцсетях, решение об этом он принял «по требованию избирателей Первореченского района».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января начался приём документов на конкурс по замещению должности главы Владивостока. Первый этап конкурса состоится 12 марта, второй — 18 марта. А вот заключительный аккорд по обнародованию имении нового мэра столицы Дальнего Востока прозвучит 28 марта на заседании гордумы.

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