Депутат Госдумы раскритиковал главного кандидата на пост мэра Владивостока

Владивосток, , 10:44 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Кузьмин (ЛДПР) от Амурской области прокомментировал политическую карьеру и.о. главы Владивостока Олега Гуменюка, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, бывший министр спорта имеет нелицеприятный шлейф от своей деятельности.

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В Инстаграм своей интернет-приемной (priemnayakuzmina) депутат Госдумы Андрей Кузьмин опубликовал мнение о возможном фаворите конкурса на должность мэра Владивостока. Речь идет о первом министре спорта Амурской области, а затем и зампредседателя правительства Олеге Гуменюке, который в 2015 году вслед за Олегом Кожемяко покинул область и вернулся в Приморье.

Вице-мэр Владивостока времён Владимира Николаева, спортсмен-картингист Олег Гуменюк назначен с 22 декабря 2018 года первым заместителем мэра Владивостока. К тому же на него возложено исполнение обязанностей главы города до того времени, как конкурсная комиссия гордумы не выберет нового мэра.

«Честно, даже не хотелось ничего по этому говорить. Как говорится, где родился — там и пригодился, эта пословица про душу Олега Владимировича. Он ведь родился в Приморье. Один только случай с натальинской горнолыжной базой в Благовещенском районе, перечеркивает всю его руководящую карьеру. Наш однопартиец провел собственное расследование, где вылезли нелицеприятные факты растраты бюджетных средств. «Горнолыжная база в амурском селе Натальино стала памятником неэффективной и некачественной работы», — такими заголовками несколько лет назад пестрили дальневосточные СМИ. Строительство с 2011 года так и не окончено, теперь это как Хаятты во Владивостоке. В проект были вложены 38 миллионов рублей. Большую часть безвозмездно выделила «Транснефть». Куда ушли деньги, если там туристической зоной и не пахнет? Как пример, канатная дорога стоимостью 11,7 миллиона рублей для эксплуатации непригодна. Все замечания по состоянию базы, многие из которых нельзя объяснить случайностью или прошедшим временем — это нецелевое расходование бюджетных средств. Как вы думаете, какие комментарии я могу сделать после этого: ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ! Если повезет, пусть облагораживает Владивосток…», — написал Кузьмин.

https://www.instagram.com/p/BtK1azxHKHr/

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января во Владивостоке начнётся приём документов на конкурс по замещению должности главы Владивостока от потенциальных кандидатов. Первый этап конкурса состоится 12 марта, второй — 18 марта. Заключительный аккорд по обнародованию имени нового мэра столицы Дальнего Востока прозвучит 28 марта на заседании депутатов гордумы. Одним из возможных победителей считают Олега Гуменюка.