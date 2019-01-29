За кресло мэра Владивостока началась «клановая борьба»: эксперт

Владивосток, , 11:38 — REGNUM 30 января стартует приём документов от соискателей должности мэра Владивостока. По мнению руководителя консалтинговой группы «Ермилов и партнёры», регионального представителя Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниила Ермилова, ситуация далека от того, чтобы называться спокойной, и требует пристального внимания как губернатора Олега Кожемяко, так и дальневосточного полпреда Юрия Трутнева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Уже 30 января потенциальные кандидаты на должность мэра Владивостока понесут свои документы в конкурсную комиссию. Сам конкурс пройдет в два этапа и завершится победой одного из кандидатов 28 марта. На сегодняшний день известно о нескольких кандидатах на вакантное место. Наиболее вероятным можно считать и.о. главы администрации Владивостока Олега Гуменюка. Он, по общему мнению, является «человеком Олега Кожемяко», поскольку работал с ним в Амурской области. Но начинал он свою управленческую карьеру в команде экс-мэра Владивостока Владимира Николаева. И, по сути, является его ставленником. Неудивительно, что обозначенная кандидатура, особенно связка с бывшим градоначальником Владивостока Николаевым, не устраивает многие местные «кланы». В связи с этим в новоиспеченной столице ДФО уже началась подковерная борьба и медиаатаки на Гуменюка и Николаева, главная цель которой — нежелание определенных местных элит отдавать город в руки одному «клану». На данном этапе, пока есть временные ресурсы, необходимо привлечь внимание к решению данной проблемы губернатора края Олега Кожемяко. Но прежде всего — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который, как известно, был инициатором переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и настроен на эффективное развитие имиджа «Седьмой столицы».

Ранее, как мы помним, будучи врио главы региона, Олег Кожемяко обещал вернуть прямые выборы мэров. Но, как видим, процесс затянулся, Законодательная дума изучает законопроект, а мэр Владивостока будет назначен. Причина, на мой взгляд, понятна — если бы мэра избирал народ, то велика вероятность, что победил бы ставленник коммунистов. Во всяком случае, вероятность такой победы была бы велика. А прилагать такие ресурсы и деньги, какие были вложены в кампанию самого Кожемяко, возможности уже, разумеется, нет», — считает политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, назначение мэра Владивостока пройдёт в два этапа — первый состоится 12 марта, второй 18 марта 2019 года. А вот заключительный «аккорд» случится 28 марта, на заседании депутатов гордумы. Если, конечно, не случится каких-то коллизий.

После отставки экс-мэра Виталия Веркеенко гордума Владивостока должна была запустить процедуру избрания нового градоначальника. Но — не случилось: фракция КПРФ в знак протеста покинула заседание.

Будучи врио губернатора, Олег Кожемяко предложил вернуть прямые выборы в муниципалитеты. Законодательное собрание рассмотрело и приняло в первом чтении законопроект в конце ноября 2018 года. В 2019 году парламентарии продолжат работу над принятием закона, который должен вернуть приморцам прямые выборы мэров.