Владивосток получит конкурсного мэра 28 марта

Владивосток, , 09:55 — REGNUM В среду, 30 января начнётся приём документов на конкурс по замещению должности главы Владивостока от потенциальных кандидатов. Первый этап конкурса состоится 12 марта, второй — 18 марта. А вот заключительный аккорд по обнародованию имении нового мэра столицы Дальнего Востока прозвучит 28 марта (если не случится каких либо коллизий) на заседании депутатов гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уже известен список представителей конкурсной комиссии, которых назначил губернатор Приморья Олег Кожемяко. В него вошли: врио вице-губернатора по внутренней политики Антон Волошко, заместитель директора департамента — начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Сергей Батаев, депутат Законодательного собрания Юрий Корсаков и начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов администрации Приморья Виктор Киряев.

От думы Владивостока в комиссию выбраны депутаты: Геннадий Куликов, Виктор Аблапов, Владимир Исаков и Виктор Фёдоров.

Документы от кандидатов будут приниматься с 30 января по 11 февраля. Месяц даётся на проверку документов. Потом — индивидуальное собеседование с претендентами.

По завершению всех этапов конкурсная комиссия представит на рассмотрение Думы Владивостока не менее двух кандидатур, а уже депутаты выберут главу.

Избранному мэру предстоит вернуть доверие людей к власти.

«Управленческие компетенции будущего главы Владивостока — ключевой фактор, поскольку сам город и социальное самочувствие его жителей важны сегодня не только для края, но и для всего Дальневосточного федерального округа. Первоочередные задачи для назначенного главы — это то, что в первую очередь волнует людей: жилье, дороги, благоустройство, ЖКХ, медицинское обслуживание. Только системно и планомерно решая эти задачи, можно вернуть доверие людей к власти, уверенность в том, что Приморье может и станет комфортным для жизни регионом не только в масштабе ДФО, но и всей страны», — сказал ИА PrimaMedia вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко.

По его мнению действующий и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк вполне может остаться в кресле мэра, если будет участвовать в конкурсе.

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Как сообщалоИА REGNUM, после отставки избранного главы Владивостока Виталия Веркеенко гордума должна была запустить процедуру избрания нового мэра. Но не случилось — фракция КПРФ в знак протеста покинула зал заседаний. Владивосток так и остался без главы.

Будучи ещё врио губернатора Приморья, Олег Кожемяко предложил вернуть прямые выборы глав городов и районов. Законопроект был внесён в ЗС ПК на рассмотрение и принят в первом чтении в конце ноября 2018 года. Депутаты намерены продолжить работу по этому вопросу в текущем году.

Предполагается, что руководитель муниципалитета может быть избран двумя способами: через муниципальные выборы или депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

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