Топилин высоко оценил нижегородский кадровый проект «Команда правительства»

Нижний Новгород, , 20:43 — REGNUM Министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину представили прорамму по отбору кандидатов в органы власти «Команда правительства». Топилин обещал разместить социальную идею на портале проекта в рамках отбора на пост министра социальной политики Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Программу, которую инициировал губернатор области Глеб Никитин, министру представил замгубернатора Андрей Бетин. Он обратил особое внимание, что к отбору кандидатов на высокие посты активно привлекается общественность: из профильных экспертов формируются комиссии по отбору, кроме того, любой желающий может оставить своеобразный наказ будущему министру на портале «Команда правительства».

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Глава области предложил министру поставить задачу будущему руководителю минсоцполитики Нижегородской области через портал. Топилин обещал это сделать в ближайшие дни.

«Команда правительства» — очень классный проект. Для нас очень важно, чтобы на государственную службу приходили профессионалы, которые чувствуют и понимают те задачи, которые требуется решать. Проект позволяет привлечь именно тех, кто в ходе даже самого проекта учится, осваивает новые компетенции. Радует, что есть обратная связь от людей: кандидаты и глава региона видят, какие проблемы для них основополагающие», — отметил глава федерального ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области 24 января стартовал кадровый конкурс, в рамках которого будет выбран новый министр социальной политики. Отборочный этап продлится до 14 февраля. После чего кандидатов отсеят, и к следующему этапу перейдут наиболее подходящие.

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В рамках конкурсного отбора через портал «Команда правительства» уже были выбраны два министра — культуры, а также экологии и природных ресурсов. Первый пост заняла глава управления госохраны объектов культурного наследия региона Надежда Преподобная, а министром экологии стал Денис Егоров, ранее возглавлявший ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».