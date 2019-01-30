«Центр согласия» выполнил роль «ручных русских»: об обысках у Нила Ушакова

Рига, , 16:28 — REGNUM Новость об обысках у Нила Ушакова не должна удивлять, случилось именно то, что должно было случиться: его партия сыграла свою роль «ручных русских», теперь она больше не нужна, отметил в среду, 30 января, заместитель главной редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, комментируя сообщения о проведении обысков у мэра Риги.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски у Нила Ушакова. По некоторым данным, были изъяты компьютер и документы. Сообщалось также, что местонахождение самого мэра неизвестно.

Читайте также: Во время обысков мэр Риги Ушаков пропал

«Случилось то, что должно было случиться. Партия «Центр согласия» выполнила роль «ручных русских», которых натравливали против «не ручных русских». Сейчас, после разгрома всех оппозиционных партий, «Центр согласия» больше не нужен в роли «ручной партии». Поэтому теперь взялись за него.

Их либо ждёт роль «мальчика для битья», либо они будут вынуждены пойти по пути Центристской партии Эстонии, а именно — отказаться от всех заигрываний с Россией, осудить политику России и отказаться от «русских голосов». Тогда их, может быть, возьмут младшим партнёром в коалицию», — отметил Игорь Павловский.

Читайте также: «Битва за Ригу» и тщетная измена: конформиста Ушакова атакуют националисты