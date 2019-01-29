Валерий Ильенко покинул пост секретаря новосибирского реготделения ЕР

Новосибирск, , 09:32 — REGNUM Секретарь новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Ильенко на XXXVI партконференции сегодня, 29 января, официально объявил о своём уходе с поста. Он возглавлял региональное отделение партии с мая 2014 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в реготделении «Единой России», делегаты приняли ряд важных кадровых решений, в частности, был избран секретарь регионального отделения.

«На альтернативной основе, в ходе конференции, было выдвинуто два кандидата: руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров и председатель Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области Наталья Зубарева. Тайным голосованием, подавляющим большинством голосов секретарём отделения партии избран Андрей Панфёров. За него проголосовали 173 делегатов из 179 присутствующих. Валерий Ильенко снял свою кандидатуру с голосования», — уточнили в пресс-службе Новосибирского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Отметим, что Андрей Панфёров с 2014 года занимает должность руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области.