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Лавров обвинил США в попытке сменить власть в Венесуэле

Политика

Россия и другие ответственные члены мирового сообщества сделают все возможное для поддержки законных властей Венесуэлы

Москва, 29 января 2019, 13:24 — REGNUM  Свергнуть законную власть в Венесуэле пытаются открыто Соединённые Штаты, которые грубо нарушают нормы международного прав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Мы (МИД РФ) понимаем, что США… публично взяли курс на незаконную смену режима (в Венесуэле)», — сказал министр, отвечая на вопрос RT.

По его словам, Россия и другие ответственные члены мирового сообщества сделают все возможное для поддержки законных властей Венесуэлы, которые отстаивают конституцию страны.

Ранее самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо в интервью CNN рассказал, что он недавно провел беседу с главой США Дональдом Трампом.

По его словам, во время переговоров стороны обсуждали гуманитарную ситуацию в стране.

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МИД России
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