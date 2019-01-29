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Серьёзных последствий не будет: о санкциях США против Венесуэлы

Экономика

Добыча нефти в Венесуэле и без санкций находилась на крайне низком уровне

Серьёзных последствий не будет: о санкциях США против Венесуэлы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 29 января 2019, 13:14 — REGNUM  Новые санкций против Венесуэлы смогли лишь сдержать дальнейшее падение нефтяных цен и не вызвали ощутимой реакции, так как участники рынка отыграли факт возможного ввода ограничений еще на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Кроме того, добыча сырья в стране и без них находилась на крайне низком уровне из-за длительного кризиса. Таким образом, даже полное прекращение экспорта из Венесуэлы не способно оказать существенного влияния на котировки, особенно на фоне рекордных объемов добычи в США и снижения мирового спроса.

«Да и текущая ситуация на международных рынках способствует бегству инвесторов из рискованных активов таких как нефть и валюты развивающихся стран. Вот и получается, что американские санкции были практически полностью проигнорированы игроками и не привели к каким-либо серьезным последствиям», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США принято решение заблокировать активы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. В частности, речь идет о блокировке семи млрд долларов, принадлежащих PDVSA.

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Санкции США против Венесуэлы
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