Гуайдо рассказал о разговоре с президентом США

Каракас, , 08:34 — REGNUM Информация о том, что самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хаун Гуайдо провел беседу с главой США Дональдом Трампом, соответствует действительности. Об этом рассказал сам венесуэльский политик в интервью CNN.

«Да, я разговаривал с президентом США (Трампом)», — заявил Гуайдо.

По словам главы оппозиционного венесуэльского парламента, во время переговоров политики обсуждали гуманитарную ситуацию в стране.

При этом Гуайдо добавил, что он также контактировал и с другими лидерами региона.

Напомним, 29 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter сообщил, что официальный Вашингтон намерен использовать для давления на «режим Николаса Мадуро» все доступные средства.

Читайте также: Болтон рассказал о планах США отрезать от источников дохода «режим Мадуро»

А также: Госдеп назвал санкции против PDVSA защитой народа Венесуэлы