Вторник, 29 Января 2019 года
08:41:11 МСК

Гуайдо рассказал о разговоре с президентом США

Политика

«Да, я разговаривал с президентом США»

Каракас, 29 января 2019, 08:34 — REGNUM  Информация о том, что самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хаун Гуайдо провел беседу с главой США Дональдом Трампом, соответствует действительности. Об этом рассказал сам венесуэльский политик в интервью CNN.

«Да, я разговаривал с президентом США (Трампом)», — заявил Гуайдо.

По словам главы оппозиционного венесуэльского парламента, во время переговоров политики обсуждали гуманитарную ситуацию в стране.

При этом Гуайдо добавил, что он также контактировал и с другими лидерами региона.

Напомним, 29 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter сообщил, что официальный Вашингтон намерен использовать для давления на «режим Николаса Мадуро» все доступные средства.

Читайте также: Болтон рассказал о планах США отрезать от источников дохода «режим Мадуро»

А также: Госдеп назвал санкции против PDVSA защитой народа Венесуэлы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить