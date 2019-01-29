Болтон рассказал о планах США отрезать от источников дохода «режим Мадуро»

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР

Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Официальный Вашингтон намерен использовать для давления на «режим Николаса Мадуро» все доступные средства. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) продолжаем искать все пути, чтобы отрезать от источников дохода режим Мадуро», — написал Болтон.

По его словам, чтобы вернуть демократию в Венесуэлу, временного «президента» страны Гуайдо и народ необходимо обеспечить «ресурсами и поддержкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минюст США заблокировал активы на сумму $7 млрд венесуэльской госкомпании PDVSA в рамках давления на официальный Каракас.

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