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Болтон рассказал о планах США отрезать от источников дохода «режим Мадуро»

Политика

«Мы (власти США) продолжаем искать все пути»

Болтон рассказал о планах США отрезать от источников дохода «режим Мадуро»
Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР
Грабеж

Вашингтон, 29 января 2019, 08:10 — REGNUM  Официальный Вашингтон намерен использовать для давления на «режим Николаса Мадуро» все доступные средства. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) продолжаем искать все пути, чтобы отрезать от источников дохода режим Мадуро», — написал Болтон.

По его словам, чтобы вернуть демократию в Венесуэлу, временного «президента» страны Гуайдо и народ необходимо обеспечить «ресурсами и поддержкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минюст США заблокировал активы на сумму $7 млрд венесуэльской госкомпании PDVSA в рамках давления на официальный Каракас.

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Санкции США против Венесуэлы
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