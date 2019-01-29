Президент Мексики подтвердил свою позицию в отношении Венесуэлы

Мехико, , 07:56 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил позицию своего правительства в отношении ситуации в Венесуэле: Мексика придерживается принципа уважения суверенитета, передает венесуэльский канал TeleSur.

На пресс-конференции 28 января Лопес Обрадор подчеркнул, что выступает за мирное разрешение международных споров и невмешательство в дела других государств. По его мнению, его государство, уважая суверенитет других, укрепляет свой собственный суверенитет, а также уверенность в том, что «нет никакого иностранного правительства или гегемонии, которая намерена вмешиваться в дела Мексики».

Лопес Обрадор процитировал слова 49-го президента Мексики Бенито Хуареса (1858−1872): «Между отдельными людьми, как и между народами, уважение прав ближнего — это и есть мир».

Как сообщало ИА REGNUM, Мексика стала единственной страной из 14 стран «группы Лимы», не поддержавших оппозицию Венесуэлы. Напомним, с 23 января США и их союзники признают президентом Венесуэлы главу оппозиционного парламента Хуана Гуайдо. Генеральный секретарь Организации американских государств обвинил Мексику и Уругвай в скрытой лояльности к «диктатуре» Николаса Мадуро.

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