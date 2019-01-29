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Госдеп назвал санкции против PDVSA защитой народа Венесуэлы

Политика

Помпео обвинил Мадуров обворовывании народа

Вашингтон, 29 января 2019, 04:10 — REGNUM  Американские санкции, введенные в отношении венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA, пойдут на пользу жителям Боливарианской республики, заявил госсекретарь США Майк Помпео в своем официальном обращении.

В госдепе заявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро через госкомпанию обворовывал свой народ, а теперь, после блокировки активов PDVSA, он не сможет продолжать свои действия по обогащению. В заявлении Помпео сказано:

«Санкции позволят сохранить основу национального достояния Венесуэлы для народа и демократически избранного правительства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минюст заблокировал активы венесуэльской госкомпании PDVSA на сумму семь миллиардов долларов в рамках давления на законные власти Боливарианской республики. Мадуро назвал этот шаг преступным и распорядился оспорить его в международных и в американских судах.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро: Американские санкции против PDVSA аморальны

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Санкции США против Венесуэлы
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