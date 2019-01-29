Минюст России готовит поправки в законодательство о коррупции

Москва, , 07:18 — REGNUM К разработке поправок в действующее законодательство о противодействии коррупции, предусматривающих освобождение чиновников от наказания за коррупцию при наличии «обстоятельств непреодолимой силы», приступило министерство юстиции (Минюст) Российской Федерации. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, речь идет о таких случаях, когда из-за объективных причин невозможно соблюдение соответствующих ограничений и запретов.

Помимо Минюста в разработке поправок, которые готовятся во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 гг., также принимают участие министерство труда и социальной защиты (Минтруд), Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратура.

Отмечается, что в правительство РФ уже внесен доклад о необходимых изменениях в федеральный закон «О противодействии коррупции».

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Как передавало ИА REGNUM, 16 января глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил, что единственным действенным способом борьбы с коррупцией в РФ является цифровизация.

По его мнению, именно «оцифровывание» деятельности чиновников способно сделать их работу прозрачной.

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