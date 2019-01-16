Греф придумал, как уничтожить коррупцию в России «как явление»

Москва, , 13:58 — REGNUM Единственным действенным способом борьбы с коррупцией в России является цифровизация, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме. Об этом пишет 16 января «Коммерсантъ».

По мнению главы кредитной организации, именно «оцифровывание» деятельности чиновников способно сделать их работу прозрачной и, как следствие, уничтожить коррупцию «как явление».

«Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизация», — подчеркнул Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что примерно 70% менеджеров среднего звена сокращены в Сбербанке после внедрения системы с искусственным интеллектом.

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