Генпрокуратура проверит наличие иностранных счетов у чиновников

Москва, , 11:31 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ получила полномочия по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Генеральная прокуратура и ЦБ будут взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок в рамках антикоррупционного законодательства.

Нормы позволят «усилить эффективность контроля за соблюдением гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, закона, в соответствии с которым им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности в банках за пределами нашей страны, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами», отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал на то, что закон несколько запоздал — должен быть четкий план борьбы с коррупцией.

«Почему только сейчас мы принимаем такой важный закон? Пусть Генпрокуратура заработает в бешеном темпе, и мы получим информацию… Многие уже позакрывали счета, а некоторые и вернули сюда, что хорошо», — сказал депутат.

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