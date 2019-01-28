Названо место переговоров лидеров США и КНДР

Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится в конце февраля во Вьетнаме. Об этом 28 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

По информации издания, саммит пройдёт впятом по величине городе Вьетнама — Дананге, который в 2017 году принимал саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. С датой встречи Вашингтон и Пхеньян пока не определились.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники также сообщало, что новая встреча лидеров США и КНДР может состояться во Вьетнаме, однако точное место проведения саммита не называлось.

Как передавало ИА REGNUM, первая встреча Доналдьа Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны выразили намерение двигаться к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В Белом доме ранее заявили, что ждут «реального прогресса» от нового саммита. На встрече американская сторона намерена изложить «свои ожидания относительно конкретных шагов со стороны Северной Кореи».

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