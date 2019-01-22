Помпео рассказал участникам форума в Давосе о ходе переговоров США и КНДР

Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Вашингтону и Пхеньяну предстоит ещё немало совместной работы на пути к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом 22 января заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Вместе с тем Помпео назвал продолжающиеся переговоры конструктивными. По его словам, США и Северной Корее удалось добиться определённого прогресса за время, прошедшее со встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Госсекретарь США также проинформировал участников форума в Давосе о недавнем визите в Вашингтон заместителя председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля и его встрече с главой Белого дома.

Напомним, ранее в Вашинтоне сообщили, что вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в конце февраля. Точная дата и место проведения переговоров будут объявлены позднее.

20 января вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в Белом доме ждут «реального прогресса» от нового саммита. По его словам, на встрече американская сторона намерена изложить «свои ожидания относительно конкретных шагов со стороны КНДР для начала подлинной денуклеаризации».

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