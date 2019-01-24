Ким Чен Ын получил новое письмо от американского президента

Пхеньян, , 04:17 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа из рук зампредседателя Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоля, вернувшегося из Вашингтона, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Отмечается, сто Ким Чен Ын встретился с северокорейской делегацией, которая ездила в Вашингтон на переговоры с американскими представителями. Им поручено подготовить надлежащим образом второй саммит между главами США и Северной Кореи. Ким Чен Ын также отметил решимость Трампа разрешить вопросы и противоречия на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе госсекретарь США Майк Помпео рассказал о визите в Вашингтон северокорейской делегации во главе с Ким Ён Чхолем. Он добавил, что США и КНДР удалось достигнуть серьезного прогресса со времен первого саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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