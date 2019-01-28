Лавров: Саммит по Сирии в Астане может пройти в феврале

Москва, 28 января 2019, 14:55 — REGNUM В феврале 2019 г. в Астане планируется провести очередной саммит лидеров России, Турции и Ирана по Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.
«Мы (дипломаты) сейчас окончательно согласовываем все технические детали, — сказал Лавров. — В середине февраля состоится международная встреча по Сирии в Астане».
По словам российского дипломата, принципиальное согласие по данному вопросу уже достигнуто.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что переговоры по ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться в ближайшие недели.
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