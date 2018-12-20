В Австрии признали заслуги России в урегулировании конфликта в Сирии

Вена, , 08:16 — REGNUM Российская Федерация очень прагматично содействовала разрешению военного конфликта в Сирийской Арабской Республике. Этот подход при поддержке Ирана помог добиться положительных результатов. Об этом в интервью австрийскому телеканалу Servus TV заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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«Россия, без сомнения, содействовала разрешению этого конфликта», — подчеркнула глава внешнедипломатического ведомства, отметив, что правительство президента Сирии Башара Асада как никогда крепко сидит в кресле.

Крайсль добавила, что разделяет отношения с Россией в вопросе ситуации в Сирии, назвав РФ в первую очередь «партнёром на Ближнем Востоке». Глава МИД также указала на необходимость согласования переговорных форматов в Женеве и Астане.

«Для стабилизации региона нужны многие другие игроки», — считает Кнайсль.

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Напомним, вооружённый конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. С сентября 2015 года по запросу президента арабской республики Башара Асада Россия начала операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это принесло свои плоды. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело полное поражение, территорию Сирии удалось практически полностью освободить от боевиков.

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