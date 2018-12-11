США оценили роль Казахстана в урегулировании ситуации в Сирии

Астана, , 14:32 — REGNUM США высоко оценивают роль президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в вопросе урегулирования военно-политического конфликта в Сирии, но не видят перспективы в астанинском процессе. Об это 11 ноября сказала первый заместитель помощника государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Уэллс прокомментировала заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о неэффективности астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

«Мы высоко оцениваем роль Нурсултана Назарбаева в решении вопроса по Сирии. Но я думаю, что здесь должен идти процесс в рамках ООН, чтобы стороны могли сесть за стол и искали пути решения», — заявила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Элис Уэллс выступила в Астане на брифинге по результатам казахстанско-американской комиссии по расширенному стратегическому партнерству.

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