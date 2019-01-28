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Глава ДНР рассказал об интенсивной фазе интеграции Донбасса с РФ

Политика

«Агрессивная и негативная риторика Киева» только ускоряет данный процесс

Донецк, 28 января 2019, 13:10 — REGNUM  Процесс интеграции Донбасса с Российской Федерацией перешел в интенсивную фазу. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Но говорить, что она (интеграция Донбасса с РФ) закончится завтра, еще (рано)», — сказал Пушилин.

По его словам, «агрессивная и негативная риторика Киева» только ускоряет данный процесс.

Как передавало ИА REGNUM, 18 января в Симферополе делегации Донецкой и Луганской Народных Республик подписали с властями Крыма межпарламентское соглашение о сотрудничестве.

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