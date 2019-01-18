Республики Донбасса подписали с Крымом соглашение

Симферополь, , 16:46 — REGNUM Делегация Донецкой и Луганской народных республик подписали с властями Крыма межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Встреча состоялась 18 января в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это знаковое событие, нас с Донецком и Луганском объединяет очень многое, у Крыма большой опыт работы в рамках межпарламентских соглашений, которые затрагивают культурное и экономическое сотрудничество», — заявил на встрече глава крымского парламента Владимир Константинов.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подписание соглашения серьезная веха в развитии отношений между республиками Донбасса и России.

«Очень много работы проделано в плане интеграции. С подписанием соглашений работа только усилится. Крым создаёт прецедент и становится примером для других регионов России», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе состоялся торжественный митинг, посвящённый годовщине Переяславской рады, на котором присутствовали представители республик Донбасса и властей полуострова.

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