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ДНР обеспечит Крым строительными материалами и углём

Экономика

На Донбассе готовы снабжать полуостров недостающими ресурсами

Симферополь, 18 января 2019, 17:51 — REGNUM  Донецкая народная республика готова обеспечивать Крым строительными материалами и углём. Об этом 18 января после подписания соглашения журналистам рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Подписанное сегодня межпарламентское соглашение между Крымом и Донецкой народной республикой даст возможность развивать экономику регионов. В первую очередь, речь о транзите угля с Донбасса и стройматериалов. Учитывая, что Крым сейчас — это большая стройка, то, конечно же, это цемент и другие стройматериалы», — подчеркнул глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января делегация Донецкой и Луганской народных республик подписали с властями Крыма межпарламентское соглашение о сотрудничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Республики Донбасса подписали с Крымом соглашение

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