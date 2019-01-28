В Белом доме назвали причину приостановки «шатдауна»

Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп согласился временно приостановить «шатдаун» из-за того, что многие демократы стали признавать его правоту в вопросе строительства приграничной стены, однако не могли действовать из-за бюджетного кризиса. Об этом заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, сообщает CBS News.

По его словам, «многие демократы» выразили согласие с позицией Трампа и признали, что республиканцы «выиграли битву» в вопросе необходимости стены на границе с Мексикой. Однако они заявили, что попросту не могут работать из-за паралича госведомств.

Их слова сильно отличаются от того, что заявляет руководство демократов, отметил Малвейни. Пойдя на уступки демократам, он пытается поймать некоторых из них на слове относительно важности заграждения на границе, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Трамп объявил о готовности подписать законопроект о финансировании работы правительства на срок до 15 февраля, тем самым прекращая «шатдаун». Однако он не исключил новой паузы в работе госорганов в случае, если между республиканцами и демократами не будет достигнут компромисс о финансировании приграничной стены.

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