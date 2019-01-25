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Трамп приостанавливает «шатдаун», не добившись средств на стену с Мексикой

Политика

Работа правительства США будет возобновлена на три недели

Вашингтон, 25 января 2019, 22:46 — REGNUM  Федеральное правительство и государственные учреждения США временно возобновят работу, заявил журналистам 25 января президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома сообщил о намерении в ближайшее время подписать указ, который предусматривает финансирование работы правительства на срок до 15 февраля.

Также планируется, что в этот период будут выплачены заработные платы тем государственным служащим, которые не получили их из-за шатдауна.

По словам Трампа, в течение трёх недель специальная комиссия Конгресса должна будет выработать отдельный законопроект по иммиграционным проблемам.

Выделения средств на строительство стены вдоль границы с Мексикой, данная сделка, судя по заявлению Трампа, не предусмтаривает.

Напомним, государственные учреждения США с конца декабря приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Дональд Трамп отказался подписывать бюджет на следующий финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии предусмотреть в нём расходы на строительство стены вдоль южной границы.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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