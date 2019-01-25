Пятница, 25 Января 2019 года
23:17:22 МСК

Трамп пригрозил новым «шатдауном» при отсутствии компромисса в Конгрессе

Политика

Президент США согласился возобновить работу государственных учреждений на три недели

Вашингтон, 25 января 2019, 23:15 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не исключил нового шатдауна после 15 февраля в случае, если между республиканцами и демократами не будет достигнуто компромисса по вопросу обеспечения безопасности на границе с Мексикой. Об этом он заявил 25 января на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Если у нас не будет честной договоренности с Конгрессом, правительство закроется вновь с 15 февраля, либо я использую полномочия, предусмотренные законами и конституцией США, чтобы отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию», — заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что конгрессменам должно быть «предельно ясно», что у Соединённых Штатов «нет другого выбора, кроме строительства мощной стены или стального барьера» на южной границе.

Чуть ранее Дональд Трамп сообщил о намерении подписать законопроект о финансировании на три недели работы федерального правительства и государственных учреждений, которая оказалась приостановлена в конце декабря из-за бюджетного кризиса.

Напомним, что американский лидер отказался подписывать бюджет на новый финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии предусмотреть в нём средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп приостанавливает «шатдаун», не добившись средств на стену с Мексикой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить