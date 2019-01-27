Трамп назвал число нелегальных мигрантов в США

Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Более 25 млн нелегальных мигрантов в настоящее время находятся в США. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«В стране (США) насчитывается по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта, — написал глава Белого дома. — Не 11 млн, о которых сообщалось в течение многих лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой. По его словам, это положительно скажется на уровне безопасности в США и позволит снизить уровень преступности на южной границе страны.

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