Сторонники Трампа не считают приостановку «шатдауна» капитуляцией

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Намерение президента США Дональда Трампа подписать законопроект о финансировании на три недели работы федерального правительства и государственных учреждений его политические противники-демократы восприняли как капитуляцию, а многие республиканцы выразили поддержку этой сделке, заявив, что она даст Конгрессу время для переговоров о долгосрочном решении.

Лидер меньшинства в Палате представителей, конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти сообщил журналистам, что переговоры в течение ближайших трех недель могут дать хороший результат:

«Президент поставил американскую общественность на первое место, — цитирует Маккарти NBC, — давайте заплатим государственным служащим и пойдем в конференц-зал, потому что мы пытались встретиться со спикером [Пелоси] и Шумером, и они не будут ни о чем договариваться. Я думаю, что включение конгрессменов в состав тех, кто принимает законы, даст лучший результат».

«Давно пора снова открыть наше правительство. Мы все знали, что обе стороны собирались положить конец этому кошмару и остановить безумие, а последствия становились все хуже с каждым часом. Будем надеяться, что мы сможем снова собрать Шалтая-Болтая в ближайшие пару недель», — пишет в твиттере конгрессмен Фред Аптон.

«Президент согласился вновь открыть правительство и заложить основу для того, что необходимо для обеспечения безопасности границ нашей страны, — пишет конгрессмен Дон Бэкон, — настало время для спикера Пелоси и других лидеров демократов вести в доброй воле переговоры о двухпартийном постоянном решении, которое включит в себя безопасность границ, а также финансирование 234 миль барьеров вдоль границы».

Председатель Совета по свободе в Палате представителей Марк Медоуз, занимающий жесткую позицию по вопросу миграции, выразил аналогичные настроения в стиле «поживем — увидим»:

«У демократов теперь есть еще одна возможность сесть за стол переговоров, где все американцы смогут сами судить, действительно ли они серьезно относятся к обеспечению безопасности нашей границы. Если переговоры не приведут к решению, исполнительные действия все еще находятся на рассмотрении».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп не исключил нового шатдауна после 15 февраля в случае, если между республиканцами и демократами не будет достигнуто компромисса по вопросу обеспечения безопасности на границе с Мексикой.