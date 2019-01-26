Конгресс США одобрил компромиссный бюджет до 15 февраля

Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Проект компромиссного бюджета для финансирования правительства и госучреждений США до 15 февраля был принят Палатой представителей и сенатом конгресса, сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что проект компромиссного бюджета прошел как в Палате представителей конгресса США, так и в сенате. Ожидается, что после этого одобренный законопроект сразу поступит на подпись к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Ранее Дональд Трамп сообщал о намерении подписать законопроект на финансирование правительства и федеральных учреждений на три недели работы. Это должно прервать «шатдаун», который длится уже более месяца из-за отказа Трампа подписать бюджет на 2019 финансовый год.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января американский лидер Дональд Трамп не исключил нового «шатдауна» после 15 февраля, если республиканцы и демократы в конгрессе не смогут достигнуть компромисса по вопросу обеспечения безопасности южных границ страны.

Трамп настаивает, что для подписания проекта бюджета на 2019 финансовый год в него должна быть включена статья расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

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