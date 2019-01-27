МИД РФ отреагировал на ультиматум стран ЕС Николасу Мадуро

Москва, , 00:30 — REGNUM Выдвижение рядом европейских стран требований к законному президенту Венесуэлы об организации «демократических» выборов является неприкрытым вмешательством в дела суверенного латиноамериканского государства. События вокруг Венесуэлы вызывают все большую тревогу, говорится в комментарии российского МИД, опубликованном пресс-службой ведомства.

МИД обращает внимание на «синхронность и срежесированность» подобных заявлений и то, что за ними «отчетливо просматривается «дирижерская палочка» Вашингтона». Происходит нагнетание обстановки в Венесуэле, искусственный разогрев кризиса извне, стимулируются наиболее радикальные настроения.

«Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — подчеркнули в министерстве.

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Россия со своей стороны по-прежнему готова помогать в налаживании взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы и взаимодействовать с другими странами, разделяющими этот подход.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января практически одновременно президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц выставили ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Они заявили, что спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо будет признан легитимным главой государства, если Мадуро в течение восьми ближайших дней не объявит в стране новые выборы, «демократические, чистые и транспарентные».

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