Небензя: США оказывали давление на кандидатов в президенты Венесуэлы

Нью-Йорк, США, , 19:59 — REGNUM США с целью дискредитации выборов в Венесуэле оказывали давление на кандидатов в президенты страны. Об этом заявил 26 января постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза.

«На ряд оппозиционных кандидатов (со стороны США) оказывалось жесточайшее давление с тем, чтобы они сняли свои кандидатуры», — сказал дипломат, добавив, что Россия располагает соответствующими доказательствами.

По его словам, Вашингтон использует для дестабилизации ситуации в Венесуэле и навязывания Каракасу своих решений заседание СБ ООН. То, что США втягивают международную организацию в «нечистоплотные игры», вызывает сожаление, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января 2019 г. лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы страны. Самопровозглашённого «главу государства» признали США и латиноамериканские страны из «группы Лимы». Госдеп США позже распространил заявление, согласно которому в этом ведомстве появилась новая должность спецпредставителя по Венесуэле.

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