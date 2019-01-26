Испания, Франция и Германия ставят ультиматум Николасу Мадуро

Париж, , 15:35 — REGNUM Власти Германии, Франции и Испании заявили, что они признают спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве единственного президента Боливарианской республики, если действующий законный президент Николас Мадуро в течение восьми ближайших дней не объявит новые выборы в стране. Соответствующее заявление сделали сегодня, 26 января, практически одновременно президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц.

На своей странице в сети микроблогов Twitter Макрон написал следующее:

«Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса».

Затем премьер-министр Испании Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Фиц сделали аналогичные заявления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики. Гуайдо сразу же был признан власти США, Канады, Колумбии, Бразилии и Аргентины, а также ряда других стран.

Мадуро назвал происходящее в стране государственным переворотом, а Гуайдо — марионеткой США. Также Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов в 72 часа покинуть Венесуэлы.