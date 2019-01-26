Мадуро призвал Трампа больше не следовать политике Обамы

Каракас, , 05:36 — REGNUM Политика нынешнего американского руководства, унаследованная от предшественников, не доведет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа до добра, 26 января сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро в Twitter.

«Унаследованная от администрации [44 президента США Барака] Обамы политика, которая поощряет вмешательство в дела Венесуэлы, неверна и обречена на провал, игнорирует храбрость и настрой наших людей, которые полны решимости быть свободными, — написал Мадуро. — Мистер Трамп, исправь! Это всегда можно сделать…»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, госдеп создал специальную должность спецпосланника по Венесуэле. Спецпосланник вместе с госсекретарем Майком Помпео будет участвовать в заседании Совета Безопасности по венесуэльской ситуации, инициированном Вашингтоном.

В российском МИД осудили это нововведение, назвав его очередным актом грубого вмешательства в дела Венесуэлы и попыткой управлять политикой республики, прикрываясь «демократией» по примеру Арабской весны.

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