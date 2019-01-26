В МИД РФ назвали новый шаг госдепа попыткой превратить Венесуэлу в вассала

Москва, , 05:10 — REGNUM Создание госдепом новой должности специального представителя по Венесуэле является попыткой Вашингтона взять Боливарианскую республику под контроль, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Комментируя сообщение госдепа о том, что в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН вместе с американским госскретарем Майком Помпео поедет Эллиот Абрамс — спецпредставитель по Венесуэле — Захарова написала:

«Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала».

Российский дипломат напомнила, что американцы уже занимались «восстановлением демократии» в Ираке и в Ливии. То же они пытались сделать и в Сирии, а теперь на очереди — Венесуэла.

Читайте также: Госдеп: Все диктаторы — и Хаменеи, и Кастро, и Мадуро

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госдеп распространил заявление, согласно которому в этом ведомстве появилась новая должность спецпредставителя по Венесуэле. В формулировке отмечалось, что этот шаг необходим, чтобы помочь «венесуэльскому народу восстановить демократию».

Читайте ранее в этом сюжете: США «помогут народу Венесуэлы», создав новую должность в госдепе