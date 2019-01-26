МИД Венесуэлы – дипмиссии США: Уходите

Каракас, , 03:48 — REGNUM Никакой враждебности власти Венесуэлы в отношении американских дипломатов проявлять не будут, но в любом случае Каракас добьется ухода дипмиссии Соединенных Штатов, сообщает венесуэльский МИД.

«В любом случае, даже если события пойдут по другому сценарию, мы будем требовать их ухода, но не ждите враждебности от Венесуэлы», — говорится в заявлении, подписанном главой венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльский президент Николас Мадуро, реагируя на вмешательство США во внутреннюю политику Боливарианской республики, объявил о разрыве дипломатических и политических связей с Вашингтоном.

В соответствии с его заявлением, сделанным 24 января, у американских дипломатов есть 72 часа, чтобы удалиться из страны. В этот же день американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон может послать в Каракас войска:

«Мы сделаем всё, что придётся, чтобы обеспечить безопасность наших людей».

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