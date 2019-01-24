В Кремле считают незаконной попытку узурпации власти в Венесуэле

Москва, , 14:13 — REGNUM Российское руководство считает незаконной попытку узурпации власти в Венесуэле, а легитимным главой государства признает Николаса Мадуро. Об этом заявил 24 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Попытка узурпации оппозицией верховной власти в Венесуэле противоречит основам и принципам международного права. Такова позиция Москвы, более развернуто её выражает МИД России, отметил он.

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В Кремле внимательно следят за обстановкой в Боливарианской республике и обеспокоены, в частности, заявлениями о возможном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы третьих стран. Весьма опасны и слова о силовом сценарии, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла переживает политический кризис: президент Мадуро противостоит оппозиции, контролирующей парламент страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает легитимным лидером Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

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