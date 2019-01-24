МИД РФ: Россия не откажется от поддержки Венесуэлы

Москва, , 13:58 — REGNUM Москва намерена продолжать сотрудничество с Каракасом, и будет поддерживать Венесуэлу. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, в Москве видят стремление группы стран во главе с США «усилить нажим» на законное правительство Боливарианской республики.

«Дружескую нам Венесуэлу, нашего стратегического партнера мы поддерживали и будем поддерживать», — подчеркнул Рябков, добавив, что Россия не настроена сворачивать сотрудничество с республикой.

Кроме того, замглавы МИД РФ предостерег США от возможных попыток военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что после разрыва отношений с США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро американские дипломаты лишаются всех преимуществ в республике.

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