Четверг, 24 Января 2019 года
13:58:35 МСК

МИД РФ: Россия не откажется от поддержки Венесуэлы

Политика

Замглавы МИД РФ предостерег США от возможных попыток военного вмешательства в ситуацию в республике

Москва, 24 января 2019, 13:58 — REGNUM  Москва намерена продолжать сотрудничество с Каракасом, и будет поддерживать Венесуэлу. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, в Москве видят стремление группы стран во главе с США «усилить нажим» на законное правительство Боливарианской республики.

«Дружескую нам Венесуэлу, нашего стратегического партнера мы поддерживали и будем поддерживать», — подчеркнул Рябков, добавив, что Россия не настроена сворачивать сотрудничество с республикой.

Кроме того, замглавы МИД РФ предостерег США от возможных попыток военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что после разрыва отношений с США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро американские дипломаты лишаются всех преимуществ в республике.

Читайте также: Власти Венесуэлы лишили дипломатов США всех привилегий

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить