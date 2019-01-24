Власти Венесуэлы лишили дипломатов США всех привилегий

Каракас, , 12:36 — REGNUM После разрыва отношений с США президентом Венесуэлы Николасом Мадурой американские дипломаты лишаются всех преимуществ в южноамериканской стране. Об этом в эфире государственного телеканала VTV заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы и соратник Мадуро Дьосдадо Кабельо.

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«Если нет дипломатических отношений, следовательно нет никаких прерогатив», — сказал Кабельо.

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы также выразил надежду, что власти США поймут, что их действия «означают ужасный взрыв, от которого пострадают они сами» и здравый смысл возьмёт верх. При этом он подчеркнул, что возможные ограничения в отношении американского дипперсонала в Каракасе будут введены «при строгом соответствии закону».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро о разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами. Американским дипломатам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Такое заявление было сделано в ответ на признание США провозгласившего себя исполняющим обязанности президента страны оппозиционера Хауна Гуаидо в качестве главы государства. Также госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Мадуро не обладает законными полномочиями для разрыва дипотношений с Вашингтоном, поэтому американские дипломаты остаются в Каракасе.