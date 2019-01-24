«Серьёзный кризис» хакасских единороссов. Зачем республику посетил Турчак?

Абакан, , 13:28 — REGNUM Визит заместителя председателя Совета Федерации РФ, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака в Хакасию — инспекционный, считает политолог, депутат горсовета Черногорска Дмитрий Буреев (ЛДПР).

«Хакасия слишком долго и слишком громко звучала в медийном пространстве страны, чтобы один из руководителей партии власти мог игнорировать регион и не посетить его рано или поздно. Повод для визита очевиден. «ЕР» в Хакасии потеряла все позиции (исключение пока что — муниципалитеты, да и то не все), утратила статус партии власти в регионе, утратила лидирующие кадровые позиции. По логике вещей, оргвыводы и кадровые решения должны были последовать незамедлительно, а не сейчас, спустя четыре месяца после выборов», — подчеркнул Дмитрий Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его мнению, региональное отделение партии власти в Хакасии находится в серьёзном кризисе — «кадровом, идеологическом, организационном».

«Потеря мест в правительстве и региональном парламенте ставит на повестку вопрос о радикальной смене руководства, смене форматов и подходов к работе, к партстроительству и, самое главное, к выборным кампаниям и агитпропу. К сожалению, в последнюю кампанию агитацию и пропаганду «ЕР» курировал человек, абсолютно не приспособленный к этой работе. 80% провала партии — это отсюда. Но человек пересохранил мандат и остался руководителем ключевого комитета, претендует на мандат члена Совета Федерации. Не уверен, что федеральное руководство партии не примет во внимание эти факты», — сказал собеседник ИА REGNUM, впрочем, фамилию этого человека он предпочёл не называть.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 января в Хакасию прибыл заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. В этот же день он встретился со спикером Верховного совета Хакасии — 79-летним Владимиром Штыгашевым. В лаконичном пресс-релизе республиканского парламента говорится, что стороны «обсудили вопросы сотрудничества».

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Перед визитом высокопоставленного политика местные эксперты выдвигали предположения о целях поездки. Мол, Турчак хочет разобраться, что происходит в региональном отделении «ЕР», почему до сих пор не выбран представитель законодательной власти Хакасии в Совфеде. Кроме того, выдвигались версии о возможных кадровых перестановках в региональном отделении партии власти, в том числе о дальнейшей судьбе спикера ВС.

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«Что касается лично бессменного спикера ВС Владимира Штыгашева, то его опыт, связи и знание политической кухни, его авторитет в определенных властных кругах служат надежным щитом от любых инициатив по его отстранению от должности. Во всяком случае, такое решение со стороны федерации спровоцирует лишнее напряжение в Хакасии, где и так далеко до стабильной и спокойной политической обстановки. Очередной кадровый политический кризис доконает республику», — считает Дмитрий Буреев.

Напомним, по итогам выборов в Верховный совет Хакасии 9 сентября 2018 года «Единая Россия» перестала обладать коалиционным большинством. По мнению политолога Олега Николаева, по большому счёту, условия остальным депутатам сейчас диктуют фракции КПРФ и ЛДПР (во фракции «ЕР» — 18 депутатов, ЛДПР — 8, КПРФ — 15, — прим. ИА REGNUM ).

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Кроме того в единый день голосования на выборах главы республики не сумел одержать победу единоросс Виктор Зимин, руководивший регионом почти 10 лет. Он получил 32,42% голосов. Зимина опередил молодой коммунист Валентин Коновалов (44,81%). После этого единоросс с выборов снялся, аналогичным образом поступили кандидаты от «Справедливой России» и «Партии роста». По результатам второго тура выборов 11 ноября 2018 года Коновалова, оставшегося в бюллетенях единственным, поддержали 57,57% избирателей.

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