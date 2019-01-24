Спикер парламента Хакасии встретился с Турчаком

Абакан, , 10:55 — REGNUM Спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев провёл рабочую встречу с заместителем председателя Совета Федерации РФ, секретарём Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе республиканского парламента.

Уточняется, что Штыгашев и Турчак, прибывший в регион с рабочим визитом, «обсудили вопросы сотрудничества».

Штыгашев отметил, что в ноябре 2019 года исполняется 10 лет со дня подписания соглашения между Советом Федерации и Верховным советом Хакасии о взаимодействии в федеральном законодательном процессе.

«Хакасия — один из регионов, который в полной мере использует право выступать субъектом права законодательной инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство. И в Совете Федерации всегда внимательно относятся к предложениям из регионов», — подчеркнул Турчак.

В респарламенте уточнили, что с 2009 года Верховный совет разработал свыше 30 проектов федеральных законов, подготовил более 1000 отзывов на законопроекты по внесению изменений в федеральное законодательство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, визита Турчака в Хакасии ждали. В местной прессе и среди политологов выдвигались предположения по поводу его приезда. Одно из них — Турчак хочет разобраться, что происходит в региональном отделении партии «Единая Россия», почему возникло несколько рычагов влияния, и почему до сих пор не выбран представитель законодательной власти Хакасии в Совфеде. Кроме того, выдвигались версии о возможных кадровых перестановках в региональном отделении «ЕР».

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Напомним, хакасские депутаты до сих пор не могут определиться с тем, кто будет представлять законодательную власть региона в Совфеде. Осенью 2018 года 79-летний единоросс Владимир Штыгашев не смог провести на эту должность Евгения Серебренникова, который представлял республиканский парламент в Совете Федерации с 2006 года. В настоящее время в Верховном совете «Единая Россия» не обладает коалиционным большинством. Лидируют две фракции — КПРФ и ЛДПР (во фракции ЕР — 18 депутатов, ЛДПР — 8, КПРФ — 15). По мнению политолога Олега Николаева, коалиция не хочет видеть сенатором единоросса.

Напомним, главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года стал молодой коммунист Валентин Коновалов. Исполнительную власть региона в Совфеде представляет коммунист Валерий Усатюк.

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