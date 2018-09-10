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Выборы в парламент Хакасии: триумф коммунистов

Политика

В Хакасии в единый день голосования выбирали главу и парламент региона. Итоги выборов оказались неожиданными

Выборы в парламент Хакасии: триумф коммунистов
Иллюстрация: Kprfkh.ru
Валентин Коновалов

Абакан, 10 сентября 2018, 19:44 — REGNUM  На выборах депутатов Верховного совета (парламента) Хакасии по единому округу одержала победу КПРФ, получив, по предварительным данным ЦИК РФ, 31,01% голосов избирателей (49 460).

«Единая Россия» с результатом 25,46% (40 604) оказалась второй. На третьем месте — ЛДПР (33 437 — 20,97%), на четвёртом — «Коммунисты России» (12 782 — 8,01%), на пятом — «Справедливая Россия» (11 306 — 7,09%).

«Патриоты России» не преодолели пятипроцентный барьер, получив 2834 голоса (1,78%).

Что касается одномандатных округов, здесь КПРФ выиграть не сумела. В 12 округах победу одержали единороссы, коммунисты «взяли» семь округов.

Добавим, эти итоги — предварительные. Окончательные будут подведены позже.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года прошли выборы главы и парламента республики. Результаты оказались неожиданными. Так, действующий глава Хакасии Виктор Зимин, выдвинутый «Единой Россией», проиграл 30-летнему коммунисту Валентину Коновалову. Но поскольку ни один кандидат не набрал 50 процентов плюс один голос, в регионе должен состояться второй тур.

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Напомним, Верховный совет Хакасии шестого созыва был сформирован по итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2013 года. 25 депутатов были избраны по одномандатным округам, 25 — по спискам политических партий. Первая сессия республиканского парламента шестого созыва состоялась 18 сентября 2013 года.

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Выборы депутатов Верховного совета Хакасии в 2018 году
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