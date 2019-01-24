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Мадуро: Дипломатических отношений с США у нас больше не будет

Политика

Ни дипломатических, ни политических отношений не будет

Каракас, 24 января 2019, 01:08 — REGNUM  Решение разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном принял венесуэльский президент Николас Мадуро, передает телевидение Венесуэлы.

«Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США», — сказал президент страны.

Решение принято после того, как Вашингтон признал Хуана Гуаидо (лидера венесуэльской оппозиции) временным президентом Боливарианской республики. Мадуро дал американским дипломатам трое суток, чтобы уехать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января Гуаидо заявил, что он будет исполнять обязанности президента Венесуэлы. Это решение одобрили в Вашингтоне: сначала американский президент Дональд Трамп, а затем генсек Организации американских государств Луис Альмагро.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро решил пересмотреть отношения с США

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