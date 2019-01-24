Четверг, 24 Января 2019 года
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Американский сенатор призвал госдеп выпроводить дипломатов Венесуэлы

Политика

«Всех дипломатов Мадуро»

Вашингтон, 24 января 2019, 03:04 — REGNUM  Выгнать из США всех дипломатов Венесуэлы призвал госдеп американский сенатор от Республиканской партии Марко Рубио в Twitter.

«Я обращаюсь к государственному департаменту с настоятельной просьбой выдворить всех дипломатов [главы Венесуэлы Николаса] Мадуро, находящихся в США», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро дал американским дипломатам 72 часа на выезд из страны, поскольку Каракас разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном.

Соответствующее заявление было сделано после очередной поддержки венесуэльской оппозиции со стороны Соединенных Штатов. Лидер США Дональд Трамп признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо и.о. президента Боливарианской республики.

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