Грузия поддержала самопровозглашённого президента Венесуэлы Гуайдо

Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Грузия признала спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом латиноамериканской страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Давид Залкалиани.

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«После заявления о непризнании итогов президентских выборов, состоявшихся в Венесуэле, Грузия признаёт Хуана Гуайдо временным президентом», — написал глава грузинского МИД в Twitter.

https://twitter.com/DZalkaliani/status/1088213526496378880

Он также добавил, что Грузия приветствует заявления своих партнёров и «поддерживает народ Венесуэлы в борьбе за демократию и свободу».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В его поддержку выступили США и латиноамериканские страны из «группы Лимы», которая ещё в начале января 2019 года выдвигала ультиматум президенту Николасу Мадуро с требованием отказаться от вступления в должность президента. В Москве заявили, что Российская Федерация уже признала Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и менять это решение не будет.

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В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Добавим, что этому предшествовали массовые акции протеста против президента Николаса Мадуро, которые прошли во многих городах Венесуэлы. Сообщалось о как минимум двух погибших. В Каракасе полиция задержала почти 30 манифестантов.