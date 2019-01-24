Глава Кубы: «Мы поддерживаем Николаса Мадуро и Боливарианскую революцию»

Гавана, , 08:54 — REGNUM Кубинский лидер Мигель Диас-Канель выступил в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявленного нелегитимным венесуэльской оппозицией при поддержке США. Канель напомнил в Twitter высказывание своего предшественника, кубинского революционера Фиделя Кастро о Венесуэле.

«Наша поддержка и солидарность президенту Николасу Мадуро перед попытками империалистов дискредитировать и дестабилизировать Боливарианскую революцию», — написал глава Кубы в Twitter.

«Фидель сказал: «Венесуэла — это родина Освободителя (Симона Боливара, героя войны за независимость испанских колоний — прим. ИА REGNUM ), где зародилась идея объединения народов Америки. Значит, Венесуэла должна стать страной-лидером объединения народов Америки». Мы поддерживаем Николаса Мадуро и Боливарианскую революцию», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В качестве нового главы государства его признали США, а также ряд латиноамериканских стран. Правительство Николаса Мадуро объявило о разрыве дипломатических отношений с США.

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