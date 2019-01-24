Четверг, 24 Января 2019 года
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Оппозиция Венесуэлы сообщила об обстрелах со стороны полицейских

Политика

Якобы полиция стреляет по мирным жителям

Оппозиция Венесуэлы сообщила об обстрелах со стороны полицейских
andresAzp
Волнения в Венесуэле

Каракас, 24 января 2019, 05:33 — REGNUM  В одном из районов венесуэльского города Ла-Гуайра полиция якобы ведет огонь по жилым домам, заявил оппозиционер Хосе Мануэль Оливарес на своей странице в Twitter.

По его словам, правоохранители якобы стреляют внутри жилых домов в районе «10 марта», есть раненые жители. Ответственность за происходящее оппозиционер возложил на администрацию региона.

Напомним, вечером 22 января в городах Венесуэлы начались массовые протесты противников избранного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Протестные акции нередко перерастали в столкновения с полицией. В результате протестов 22 января было задержано около 30 манифестантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение разорвать дипломатические отношения с США после того, как Вашингтон признал оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом Боливарианской республики. Мадуро отвел трое суток, чтобы американские дипломаты могли уехать на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ирония современной политики»: и Мадуро и Трампа атакуют оппозиционеры

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Политический кризис в Венесуэле
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