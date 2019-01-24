Президент Боливии поддержал Мадуро и напомнил о судьбах Ливии и Ирака

Ла-Пас, , 07:39 — REGNUM Истинной целью государственного переворота в Венесуэле является стремление США разграбить нефтяные залежи страны. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес, публикуя в Twitter слова поддержки в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Наша солидарность с венесуэльским народом и нашим братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда когти империализма вновь стремятся смертельно ранить демократию и самоопределение народов Южной Америки. Никогда больше мы не будем задним двором США», — написал Моралес в Twitter.

Президент Боливии возложил ответственность за разжигание братоубийственной войны между венесуэльцами на США.

«США не обманут никого. Их не интересует защита демократии Венесуэлы, их интересует только разграбление ее нефти. Чтобы добиться этого, как они сделали в Ираке и Ливии, провоцируют конфликт, дестабилизируют и вводят войска. Нападать на Венесуэлу — это значит нападать на Латинскую Америку».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционной Мадуро Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его признали главой государства США и страны, входящие в Организацию американских государств.

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